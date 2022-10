ParmaEuropa

Tra caro bollette e inflazione alle stelle, il portafoglio delle famiglie langue. E si cominciano a tagliare i consumi. Le prime ad essere sacrificate sono le spese più onerose: dall’acquisto di un nuovo elettrodomestico a quello di una tv o di un’auto. Ma ad essere colpite sono anche le spese normalmente più frequenti, dall’abbigliamento fino agli alimentari. La fotografia sull’andamento dei consumi arriva dai dati di Confcommercio, che calcola a settembre un calo dell’indicatore pari al 2% su base annua. Di questo ed altri temi d’attualità si discuterà questa sera a «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su «12 Tv Parma». In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno il vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto, il consigliere comunale Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia), Anna Maria Corazza (+Europa) e Maurizio Campari, parlamentare uscente della Lega.

In più, nel corso del programma, ci sarà un servizio speciale legato ai problemi di tante attività commerciali a causa della crescita esponenziale dei costi di gas ed energia elettrica. Argomento che verrà affrontato anche nel collegamento esterno, curato dal giornalista di «12 Tv Parma» Alberto Rugolotto: in diretta dalla sede della Cisl ci saranno alcuni ospiti che contribuiranno al dibattito, in particolare rispetto al caro bollette e all’aumento dei prezzi che mette alle corde soprattutto quei nuclei famigliari in condizioni di difficoltà economica.

A «Parma Europa» spazio ovviamente anche all’attualità politica, con le trattative in vista della formazione del nuovo Governo e dopo la nomina dei presidenti di Camera e Senato, avvenuta non senza polemiche. E proprio su questo argomento ci sarà un breve intervento del giornalista Daniele Capezzone, ospite giorni fa della prima lezione di “Visione Italia”, la scuola di formazione politica di “Missione Parma”, l’associazione presieduta dal Consigliere Comunale Virginia Chiastra.

Nella seconda parte di «Parma Europa» attenzione puntata invece su temi come sicurezza e infrastrutture, questioni sensibili che toccano da vicino anche il lavoro della nuova Amministrazione Comunale.

Nell’ultima parte di «Parma Europa» brevi accenni a due eventi: intanto il grande successo di “I like Parma. Un patrimonio da vivere”, iniziativa che ha fatto registrare un boom di visitatori nello scorso weekend, e poi la rassegna “Obesity Week”, con i tanti appuntamenti organizzati dal professor Leone Arsenio.

Appuntamento dunque questa sera alle 21 con «Parma Europa»: canale 16 del digitale terrestre, canale 5016 del bouquet Sky e in diretta streaming su www.12tvparma.it.