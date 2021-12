Adottiamoli

Marley Vivace e simpatico Adorabile maschietto meticcio di soli 8 mesi, di taglia medio-piccola. Vivace e simpatico, sarà l’amico ideale per una famiglia attiva come lui, magari con bimbi non troppo piccoli.

Hope Adozione del cuore Meravigliosa femminuccia di 5 anni, incrocio di Pinscher, del peso di 4 kg. Ipovedente, è dolcissima ed estremamente affettuosa: merita di trovare casa e tanto amore. Adozione del cuore.

Ben Bellissimo gigante Bellissimo esemplare maschio di Perro de Presa Mallorquin di pura razza, di 8 anni. Gigante dall’indole equilibrata, ama le persone ma non va d’accordo con i cani maschi e con i gatti.