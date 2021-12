Domani un set fotografico per aiutare il piccolo Joy a tornare a camminare

È un regalo di Natale assai importante e prezioso quello che i volontari di Sos Angels – Amico gatto Odv sperano di riuscire a fare a Joy, grazie anche all’aiuto di quanti vorranno dare il proprio contributo: l’obiettivo che si sono prefissati è infatti quello di far tornare questo cagnolino a camminare.



Joy è un cucciolotto di soli 9 mesi affetto da displasia bilaterale delle anche, e per riuscire a muoversi in libertà, cosa che ora non riesce a fare, dovrà essere sottoposto ad un intervento ad entrambe le zampe posteriori: «Quando Joy è arrivato da Brindisi quest’estate – racconta Nicoletta Ferrante, presidente di SOS Angels – Amico gatto ODV -, ci siamo accorti che c’erano dei problemi: si buttava di lato, non correva, non giocava, camminava male... Da lì la diagnosi di displasia bilaterale delle anche posteriori, appunto, e questo significa che o questo cucciolo verrà sottoposto all’intervento chirurgico con l’inserimento delle protesi, oppure non camminerà più…».



Il preventivo per l’operazione è di 7.400 euro, una cifra davvero ingente che l’associazione sta cercando di racimolare non solo attraverso gli appelli al buon cuore delle persone, ma anche tramite iniziative come quella che si terrà domani, domenica 12 dicembre, presso la galleria del centro commerciale “Le Officine”, che si trova in via Cavedagni a Parma: «Dalle ore 10 alle ore 19 – spiega la Ferrante – sarà presente una fotografa con un piccolo set allestito a sfondo natalizio: con un’offerta minima di 5 euro, chi vorrà potrà farsi fotografare con il proprio cane oppure insieme allo stesso Joy, che sarà l’ospite d’onore. Sarà poi la fotografa stessa ad inviare tramite mail la fotografia in formato digitale. Speriamo davvero che partecipino in tanti per riuscire a dare un aiuto concreto a questo cucciolotto che merita di vivere una vita serena». Oltre all’iniziativa fotografica di domani, l’associazione SOS Angels – Amico gatto ODV ha aperto anche una raccolta fondi per consentire a Joy di essere operato e di poter così camminare e correre felice: le offerte devono essere versate utilizzando l’IBAN IT69 W030 3212 7050 1000 0002 489 ed indicando nella causale “intervento chirurgico Joy”.