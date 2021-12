Fidenza, appello delle volontarie Mici del Borgo : "No ai botti"

FIDENZA

Fai festa ma usa la testa. I botti spaventano anche me. Anche i mici randagi delle colonie fidentine insieme alle generose volontarie che li accudiscono dicono in coro: <No ai botti>. In vista delle feste di fine anno, quando purtroppo continua l’ usanza di fare scoppiare pericolosi botti, si fa appello ai fidentini affinchè festeggino in modo diverso, nel rispetto delle persone ammalate, degli anziani e degli animali, che si spaventano terribilmente. Ogni anno infatti tanti cani scappano in preda al panico e a capodanno è una ricerca continua con appelli a ritrovarli. Le volontarie dei Mici del borgo, con i gattoni delle colonie e i loro cartelli, invitano dunque a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in modo civile, nel rispetto di tutti. <Grazie dai noi e dai gatti borghigiani delle colonie>.

s.l.