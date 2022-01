Come va utilizzato il ghiaccio per una botta alla zampa del cane

Buongiorno dottoressa Faccini,ho applicato il ghiaccio sulla zampa del mio cane perché aveva preso una botta. Ho fatto bene?

In linea di massima direi di sì, perché si tratta della maniera più semplice per far fronte all'infiammazione della parte in seguito al trauma. Questo rimedio si può fare con acqua molto fredda (anche immergendo la parte, se si tratta per esempio della zona distale di un arto), con una busta di ghiaccio secco, o con dei cubetti, avvolgendo questi ultimi in un asciugamano perchè non siano a diretto contatto con la cute. Di solito l'impacco freddo va lasciato non oltre 30 minuti, perché si è visto che dopo questo lasso di tempo si raggiunge un plateau e, anche se si mantiene il freddo per tempi più lunghi, non si ottiene un ulteriore raffreddamento dei tessuti.



Il freddo, nella situazione che mi ha descritto, è stato utile perché ha provocato una vasocostrizione locale e quindi una riduzione della quantità di sangue affluita nella zona contusa. Questo ha indotto anche un innalzamento della soglia del dolore e l'animale ne avrà sicuramente avuto beneficio, manifestando un minor disagio e una minor zoppia immagino. In generale il freddo provoca poi una riduzione del danno tissutale, contiene l'eventuale emorragia e l'edema postraumatico, tutti effetti che provocano gonfiore e dolore della parte offesa.

Il freddo ha un senso usarlo nella fase acuta, quindi nelle prime 24/48 ore, massimo 72, poi non serve andare oltre. Ogni applicazione dovrebbe durare circa 10-15 minuti e può essere ripetuta ogni 2-4 ore a seconda della necessità. Non è sempre facile convincere un cane dolorante a stare fermo perché all'inizio il freddo lo spaventa un po'. Quindi con pazienza e tranquillità, prima con un panno morbido e bagnato e poi sempre più freddo, si dà il via al trattamento. Questo non esclude la visita del veterinario di fiducia, naturalmente, perché potrebbe esserci bisogno anche di una terapia farmacologica.

Paola Faccini - paolakim_07@yahoo.it