Cani da patentino

Bentornati cari compagni di branco. Se avete seguito le news e la nostra rubrica saprete già che dal 01/06 è operativo il corso di formazione obbligatorio del “Patentino Cane Speciale” previsto nel vigente Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali per i proprietari e conduttori dei cani appartenenti alle razze di cui all’Allegato 1 del Regolamento stesso. Abbiamo quindi interpellato la nostra fidata compagna di branco la consulente legale Cristina Ganga dello studio dell’Avv. Maccarone che ci spiega meglio tutto quello che dobbiamo sapere se vogliamo essere dei pet mate aggiornati e consapevoli. Lasciamo quindi a lei la parola.

«Come noto nel Regolamento del benessere animale del Comune di Parma n. 99/2020 l’art. 8 secondo comma rappresenta una delle norme più significative poiché ha introdotto l’obbligo, per chi ne è proprietario o intende diventarlo, del conseguimento del cosiddetto Patentino cani speciali. Il testo del secondo comma dell’art. infatti recita che “Chiunque acquisisca la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all’Allegato 1 o ne sia il conduttore è obbligato a conseguire il 'Patentino Cane Speciale' (che include il Patentino per proprietaridi cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall’Ausl in collaborazione con l’Uba". La disposizione differiva la propria efficacia a sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del Regolamento, quindi è – ormai ampiamente - giunto il momento di dotarsi del requisito richiesto per scongiurare il rischio di incorrere nelle sanzioni previste. Va sottolineato che la norma prevede termini diversi per il conseguimento del patentino a seconda che si sia già proprietari di cani “di razza speciale” o a seconda che si tratti di chiunque si appresti a una nuova adozione: per chi si appresta all’adozione il Regolamento impone l’obbligo di conseguire il titolo prima del suo compimento, contestualmente concede 12 mesi di tempo per procurarselo a chi fosse già proprietario del cane prima dell’entrata in vigore.

Inoltre, è previsto che qualora si tratti di un’adozione o di un affido tramite il Polo Integrato Animali di Affezione il patentino potrà essere conseguito entro e non oltre i sei mesi dall’affido/adozione, invece per le acquisizioni antecedenti si hanno a disposizione 12 mesi, sempre dall’entrata in vigore del regolamento. Si badi bene che l’obbligo non è prescritto solamente ai proprietari (intestatario del chip), ma anche ai “conduttori”, di conseguenza questo vale per chiunque “lo porti a spasso” che quindi potrà incorrere nella sanzione prevista dai 150,00 ai 500 € se sottoposto ai controlli della Polizia municipale. Il Comune di Parma ha provveduto proprio in questi giorni all’attivazione della piattaforma sulla quale è possibile frequentare il corso, articolato in 10 videolezioni, tenuto da medici veterinari ed esperti, alla cui conclusione è previsto l’esame per il conseguimento del Patentino che si sostanzia in un quiz a risposta multipla. Si hanno a disposizione due tentativi per il superamento del quiz, successivamente si dovrà ripetere la “frequenza” del corso e il sostenimento dell’esame».

Per darvi un'idea di quali razze sono presenti nell’allegato 1 dell’articolo ve ne elenchiamo alcune qui: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da Pastore dell’Anatolia, Cane da Pastore dell’Asia Centrale, Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canarino, Perro da presa Mallorquin, Pit Bull, Pitt Bull Mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian Ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire Terrier, Bandog + molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici Enci-Fci, Bull Terrier, Boerboel, Cane Corso, Cane lupo cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane Lupo Italiano, Dobermann. Saranno tenuti al corso anche i proprietari di tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

Per qualsiasi dubbio potete contattare l’Ufficio Benessere Animale attraverso il centralino del Comune di Parma (tel. 0521-40521) o alla email: benessere.animale@comune.parma.it.

Nella speranza di aver chiarito eventuali dubbi vi invitiamo ad attivarvi al più presto per ottenere il patentino qualora il vostro amico peloso facesse parte di una delle razze di cui sopra.

