Cinque cuccioli di lupo travolti e uccisi da un treno

Cinque cuccioli di lupo sono stati trovati morti sui binari della ferrovia vicino alla stazione di Altare (Savona) in Val Bormida. Sul posto sono intervenuti i veterinari e i tecnici dell’Asl savonese che hanno recuperato le carcasse e le hanno affidate ai tecnici dell’Istituto di Zooprofilassi per le autopsie e le analisi necessarie anche se, secondo quanto appreso dallo stesso istituto zooprofilattico, i cuccioli sarebbero stati investiti da un treno. Nel frattempo l’associazione animalista Aidaa ha annunciato che lunedì invierà un esposto alla procura di Savona per chiedere di fare luce su quanto avvenuto.