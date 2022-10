Coccolare un cane fa bene anche al cervello, stimola la corteccia

- Vedere, toccare e coccolare un cane ha un beneficio visibile anche nel cervello. Porta a livelli di attività più elevati nella corteccia prefrontale, l’area in cui vengono regolate ed elaborate le interazioni sociali ed emotive. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Plos One, i cui risultati potrebbero avere implicazioni per la Pet-Therapy, la terapia clinica assistita dagli animali.

E’ noto che l’interazione con gli animali, in particolare i cani, aiuta le persone a far fronte a stress e depressione, ma i ricercatori dell’Università svizzera di Basilea, guidati da Rahel Marti, hanno approfondito l’attività cerebrale associata. Nello studio, l’attività nella corteccia prefrontale del cervello è stata misurata in con una tecnologia basata sul rilevamento di immagini a infrarossi in 19 persone, uomini e donne, che vedevano un cane o lo coccolavano. Lo stesso test è stato fatto sostituendo il cane con un pelouche riempito con acqua, per ricreare temperatura e peso del cane reale..



I risultati hanno mostrato che l’attività cerebrale prefrontale era maggiore quando i partecipanti interagivano con i cani reali e che questa differenza era maggiore per chi li accarezzava invece che guardarli soltanto. L’attività cerebrale prefrontale aumentava ogni volta che le persone interagivano con il cane. Lo studio, osservano gli autori della ricerca, «indica che le interazioni con un cane potrebbero attivare più di attenzione e suscitare un’eccitazione emotiva più forte rispetto a stimoli non viventi comparabili», cosa che conferma l’utilità della Pet-Therapy.