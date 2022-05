Money transfer: aumenta il denaro inviato all'estero da Parma e provincia

Le principali notizie sulla Gazzetta di Parma in edicola lunedì 16 maggio: ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri.

* Elezioni amministrative 2022: gli aggiornamenti sulle liste

* Il bilancio dell'uso dei fondi raccolti dalla Fondazione Munus

* Caro-bollette: arrivano dal governo 1,5 milioni per i Comuni

* Sport: la promozione in serie C del Parma femminile. Borgo San Donnino verso i playout

* Inserto Economia - Continua la crescita del denaro inviato all'estero: 85 milioni nel 2021, boom verso le Filippine

Rubrica: La parola all'esperto