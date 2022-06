Consigli per l'estate: i libri per giovani lettori e lettrici

Arriva l’estate e approdano in libreria numerose proposte per i giovanissimi lettori. Dai più piccoli ai più grandi. Tra fantasia e avventura. Per i più piccoli, in età prescolare, proposte nel segno dell’immaginazione, che possono essere condivise con i genitori. «Il custode del bosco» è firmato da Oleksij Cherepanov (Il Castoro, 32 pp., 10 euro). Consigliato dai quattro anni, questo albo illustrato bilingue italiano-ucraino rientra in un progetto speciale di solidarietà con Refugees Welcome Italia. Protagonista un bambino che si avventura nel bosco tra natura e immaginazione. L’albo «Pesce pescione» (Rizzoli, 40 pp., 12,50 euro) di Deborah Diesen e Dan Hanna (illustrazioni) narra la storia di un pesce dal muso lungo. Nessuno sembra poterlo aiutare: la sua faccia pare il suo destino. Ma un bacio può produrre magie e far scoccare il sorriso. L’estate può essere il momento di giocare con lettere e disegni in vista della grande avventura della scuola primaria.

Gribaudo propone «Il mio primo albo di tracciati e pregrafismi» (108 pp., 6,90 euro), in cui si trovano anche «cornicette, labirinti e tante altre attività a colori». Per imparare a osservare e a concentrarsi, sempre in modo divertente.Per lo stesso editore, «tanti vocaboli in inglese e in italiano, accompagnati da disegni a colori», in un altro agile volume: «Il mio primo libro di parole in inglese» (108 pp., 6,90 euro). A partire dalle situazioni e dagli ambienti più familiari ai bambini.

«I Tindirlini e l’isola di plastica» (Il Castoro, 144 pp., 13,50 euro) racconta le vicende di un piccolo popolo allegro che solca le vie degli oceani, riutilizzando la spazzatura. Primo libro di una serie ecologista consigliata dai sette anni, firmato da Sally Gardner, con le illustrazioni di Lydia Corry.

Per i ragazzi dai dieci anni, da segnalare il romanzo storico «Magellano e il tesoro delle Molucche» (Rizzoli, 338 pp., 16,50 euro), firmato da Gianluca Barbera: Pigafetta, lo scrivano di bordo, uno dei pochi a fare ritorno in Spagna a bordo dell’unico veliero superstite, narra le straordinarie avventure di Magellano e dei suoi uomini. La sfida? Circumnavigare il globo. Non mancano poi titoli che sfidano alla lettura, con illustrazioni accattivanti. Ad esempio, «Non aprire questo libro mai!» (Gribaudo, 32 pp., 10,90 euro) di Andy Lee e Heath McKenzie (illustratore): un libro interattivo, da leggere ad alta voce, adatto già ai bambini di età prescolare, che possono condividere questo momento con nonni o genitori. Nuova uscita della serie «Non aprire questo libro», che offre anche un altro volume, «da colorare» (48 pp., 5,90 euro). Firmato dal disegnatore e fumettista Gud, ecco «Se non ti piace leggere, questo libro è per te!» (Mondadori, 72 pp., 14 euro). Leggere diventa un percorso di sfida e di scoperta, che tra parole e immagini coinvolgenti, tiene avvinto il lettore fino all’ultima pagina.

ALTRE PROPOSTE

Tre irresistibili cuccioli di orso amati e coccolati dai genitori «C’erano una volta mamma orsa, papà orso e tre orsacchiotti». Comincia così questo tenero albo, scritto da Sam McBratney e illustrato da Anita Jeram, adatto a bambini in età prescolare. Nell’accogliente e felice microcosmo della famiglia, ai tre cuccioli viene detto: «Siete gli orsacchiotti più belli del mondo». Rassicurante, certo. Ma qui cominciano anche i dubbi e le riflessioni: chi sarà il preferito dai genitori? Ognuno ha caratteristiche diverse. Ma tutti sono speciali e sono amati allo stesso modo da papà e mamma. Siete tutti i miei preferiti - Rizzoli - 32 pag. - 15 euro.



Scienza, enciclopedia essenziale: risposte chiare a domande importanti Consigliato per lettori dai dieci anni, questo volume, firmato da Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia, con la consulenza della ricercatrice Raffaella Schneider, prosegue la «nuova enciclopedia per i ragazzi di oggi», nel segno delle «15 domande» che caratterizzano ogni volume. Il libro, che «spiega tutto sull’universo», parte da domande come queste: Chi abita nella Via Lattea? Come nascono le stelle? Insomma, quesiti stimolanti a cui gli autori, insieme ad esperti, forniscono risposte chiare ed efficaci. Quanto è lungo un anno luce? - Il Castoro - pag. 144 - euro 15.



Un bimbo dorme ancora nel lettone, mamma e papà elaborano un piano «Su per giù» è una collana di storie, che giocano sul concetto degli opposti in modo originale e coinvolgente. In questo caso, il protagonista è Bartolo, un bimbo che ha sempre dormito con i genitori, fin dalla nascita. Nella culla proprio non voleva stare e così cominciava a piangere vincendo le resistenze di mamma e papà, che per farlo smettere lo portavano nel lettone con loro. Ma pur cresciuto, ancora il protagonista non vuole lasciare il lettone… così i genitori pensano a uno stratagemma per convincerlo. Libro consigliato dai quattro anni. (Piccolo o) grande per il lettone - ed. Gribaudo - pag. 48 - euro 7,90.



La storia di un migrante di 13 anni e il grande messaggio di Gino Strada Questo romanzo, consigliato per lettori dagli undici anni, porta alla scoperta della figura di Gino Strada. Nel 2001, a New York le Torri Gemelle sono appena state abbattute, e una nuova guerra sta per cominciare in Afghanistan. Il tredicenne Yanis, rimasto senza famiglia e casa, vuole andare in Europa. Varcato il confine col Pakistan, incontra il medico italiano. Affascinato dal suo carisma, Yanis lo segue a ritroso verso Kabul bombardata per riaprire gli ospedali e curare i feriti, ascoltando i racconti su Emergency e sulle guerre. Il ragazzo contro la guerra - Mondadori - pag. 192 - 16 euro.



Due strani tipi in giro per il mondo alla scoperta dei luoghi più inconsueti Illustrato dalle coloratissime immagini di Paolo Domeniconi, il libro si presenta come un «atlante bizzarro di luoghi e storie curiose». Consigliate dagli otto anni, ecco quindici racconti dei viaggi di due personaggi singolari, Guido e Adele Cantalamappa, che hanno viaggiato per tutto il mondo: tra le loro storie, «Il cane di Glastonbury», «Il cinema nel deserto», «Rapa Nui». Una curiosità: Wu Ming è un nome cinese che significa «senza nome», usato da anni da «quattro cantastorie italiani», tra libri, film e canzoni. Cantalamappa - Electajunior - pag. 128 - euro 14,90.