Linda Fabbri è Miss Eleganza, sul podio anche Giorgia Cassi, miss Parma - Foto

Il concorso di Miss Italia è tornato nel Comune di Bedonia, sede storica per diversi anni di una delle finali regionali, l'ultima delle quali organizzata nel 2018. L'evento, presentato da Antonio Borrelli, direttore artistico e presentatore di tutte le tappe di Miss Italia Emilia Romagna si è svolto in via Aldo Moro. Assegnata la fascia di miss Eleganza, il titolo storico che venne creato appositamente per Sofia Loren: è Linda Fabbri, 19 anni di Ravenna, già miss Ravenna in carica, studentessa universitaria con il sogno di girare il mondo. Linda accede ora alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza la seconda classificata è Giorgia Cassi, miss Parma, make-up artist e terza è miss Piacenza in carica Lara Boselli.

Eletta anche Miss Bedonia: è la debuttante Linda Bertolani, che grazie a questo titolo accede alle finali regionali di Miss Italia Emilia Romagna.