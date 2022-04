Schianto tra moto e auto a Roncole: ferito un 37enne

Un motociclista bussetano di 37 anni è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto oggi pomeriggio, a Roncole Verdi, all’incrocio tra via Fornace e la provinciale che conduce a Busseto. Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, a scontrarsi sono state una moto Kawasaki e una Fiat Punto. Sul posto la polizia locale del distretto di Busseto e Soragna e un’ambulanza inviata dal 118. Il motociclista ha riportato ferite e contusioni di media gravità ed è stato trasportato all’ospedale di Vaio. Illeso il conducente della Punto, un giovane classe 1998 anche lui di Busseto.