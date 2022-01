Via al corso per diventare «Guida Guatelliana» e immergersi nel Bosco delle cose

Il Corso Guide Guatelliane viene organizzato di norma una volta all'anno ed è aperto a tutta la popolazione, anche a coloro che non hanno la certezza di poter esercitare in futuro. La finalità del corso - gratuito è quella di fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere a fondo la vita del maestro di Ozzano e la sua opera, oltre a importanti approfondimenti sugli spazi che ospitano il Museo, sul tipo di vita che trascorreva tra le sue mura e su altri importanti temi come la didattica museale, i laboratori per i bambini, le tecniche di comunicazione e tanto altro.

Scaletta del Corso 2022

I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi, ciascuno affiancato da un Tutor, per lo studio di sette lezioni riguardanti altrettanti aspetti chiave della vita e dell’opera di Ettore Guatelli:

Ettore Guatelli e il Museo. Chi era Ettore? Come mai ha deciso di costruire un Museo così particolare? E come può essere letta la sua opera oggi?

Casa Guatelli. Una toccante descrizione della casa di Ettore: i nonni, i genitori, i fratelli, i tanti cugini e tutte le persone che hanno contribuito a formare la sua personalità e a costruire il suo Museo.

Dopo Ettore. Ettore è venuto a mancare nel 2000, ma la sua opera continua ancora oggi, a distanza di più di vent’anni.

Gli Incontri e le Storie. Ettore non è stato solo un grande collezionista e museografo, ma anche un grande scrittore: l'occasione per addentrarsi nel vasto archivio dei suoi bellissimi scritti.

Alunni, Colleghi e Vicini. Ettore era un maestro elementare: si imparerà quindi a conoscerlo attraverso il punto di vista dei suoi alunni e dei suoi colleghi. Allo stesso tempo, si proverà ad osservare Ettore con gli occhi di chi ha vissuto accanto a lui, a Ozzano Taro, per tanti anni.

I Raccoglitori e gli Amici. Per riuscire a costruire il suo Museo, Ettore ha dovuto costruire dapprima una fitta rete di collaborazioni e scambi con raccoglitori ed amici che condividevano la sua stessa passione.

Artisti e Personalità della Cultura. Sia durante la sua vita, sia dopo la sua morte, Ettore ha suscitato interesse ed ammirazione da parte di numerose personalità importanti, che hanno potuto interagire con lui e lasciare testimonianze del proprio passaggio al Museo.

Lo studio si baserà su un Manuale della Guida, su registrazioni audio e video e sugli incontri periodici che ciascun Tutor organizzerà con il proprio gruppo (di persona o tramite videocall).



Sono inoltre previsti quattro incontri in cui ci si troverà tutti insieme al Museo Guatelli nelle seguenti date:



Sabato 19/02/2022 alle ore 15: Visita guidata collegiale al Museo

Sabato 05/03/2022 alle ore 15: La coltivazione della canapa e la fabbricazione delle corde

Sabato 19/03/2022 alle ore 15: Visita guidata a tema da definire

Sabato 02/04/2022 alle ore 15: Conclusione del corso: Laboratorio didattico, costruiamo un giocattolo!



Per completare il percorso, i partecipanti saranno affiancati alle guide già operative durante i giorni di apertura del Museo.



Il Corso Guide Guatelliane 2022 è completamente gratuito. È richiesta l’iscrizione all’Associazione (€15,00 Socio Ordinario oppure €25,00 Socio Sostenitore).

Per informazioni info@amiciguatelli.it.