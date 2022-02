Covid: bonus contro lo stress

1 Cos'è il bonus psicologo approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, e cosa prevede?

È un contributo - un emendamento al decreto Milleproroghe - per sostenere spese di psicoterapia, un'emergenza importante dopo la pandemia Covid, soprattutto per i giovani. Prevede uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per il 2022. Il bonus sarà finanziato con 10 milioni di euro. I restanti 10 milioni, nell'ambito del testo sulla salute mentale, andranno a rafforzare i servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e i servizi di psicologia e psicoterapia.

2 Chi può beneficiare del bonus, e a quali condizioni? C'è un massimale di spesa?

Potrà usufruire del rimborso chi, in base all'Isee, ha un reddito annuo inferiore ai 50 mila euro. Si calcola che coinvolgerà una platea di circa 16 mila persone. Chi accederà al bonus avrà diritto ad un contributo massimo di 600 euro per il 2022. Una cifra calcolata tenendo conto che per ogni seduta di psicoterapia la tariffa minima si aggira sui 50 euro. Il contributo massimo coprirà quindi 12 sedute e sarà erogato sotto forma di rimborso per la parcella già pagata.

3 Si potrà utilizzare il bonus scegliendo liberamente a quale professionista affidarsi?

No, il bonus sarà erogato a chi intraprende un percorso di psicoterapia con uno specialista iscritto all'Albo degli psicoterapeuti che conta in Italia più di 100 mila iscritti.

4 Come si presenta la domanda per ottenere il bonus?

Non si sanno ancora i dettagli dell'iter per avere il contributo. Dall'approvazione del Milleproroghe, i ministeri della Salute e dell'Economia avranno 30 giorni per preparare un decreto che chiarisca le modalità di presentazione della domanda, l'entità del bonus e i requisiti precisi per l'assegnazione.

5 Perché si è deciso di varare questa misura?

Per il crescente disagio psicologico causato dalla pandemia, in particolare per i ripetuti lockdown, lo stress dello smart working e della didattica a distanza, le situazioni di disagio economico causate dalla perdita di posti di lavoro e risorse, gli effetti - anche a lungo termine - dei contagi sulle persone che si sono ammalate. Il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari, ha spiegato nei giorni scorsi che, in epoca Covid, il 31% degli over 18 anni hanno una situazione di stress psicologico significativo. Al di sotto dei 18 anni la condizione sale al 50%.

6 Come si è arrivati a fissare questo stanziamento di risorse?

Il primo emendamento presentato stanziava 50 milioni di euro per il bonus, una proposta condivisa da tutte le forze politiche ma bocciata dal governo. Una petizione online per non far tramontare l'ipotesi del bonus ha raccolto 400 mila euro. Pd e Cinquestelle hanno quindi fatto pressing perché il bonus tornasse nel Milleproroghe. Cosa che è avvenuta, ma con uno stanziamento decisamente ridotto: 20 milioni di euro.