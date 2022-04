Covid, Ricciardi: " Sarà un autunno difficile, nuova dose per tutti"

Non si è arrivati al picco pandemico, probabilmente i numeri italiani sono sottostimati, c'è il rischio di un ulteriore aumento dei casi. Intervistato dal Messaggero, il prof Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, invita a non abbassare la guardia.

L’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti: si spera di avere vaccini onnicomprensivi, e quando arriveranno sarà consigliabile un richiamo per tutti. Molto probabile che i dati consiglino le mascherine non solo al chiuso ma anche all’aperto negli assembramenti.