Dopo i test, il candidato vaccino di Moderna è efficace contro Omicron

Il candidato vaccino a Rna messaggero mRNA-1273.211, messo a punto dall’azienda Moderna, ha dimostrato di essere efficace contro la variante Omicron a sei mesi dalla somministrazione e potrebbe essere quindi utilizzato come booster. Lo rende noto la stessa azienda. E’ intanto in fase avanzata di sperimentazione un altro candidato vaccino, chiamato mRNA-1273.214 e aggiornato in modo da incorporare più mutazioni di Omicron. I risultati, attesi nel secondo trimestre del 2022, potranno dire se nel prossimo autunno potrà essere utilizzato come booster nell’emisfero settentrionale.