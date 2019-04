After, storia e regia insulse: si aspetta solo il vero «after», l’uscita dalla sala

Sussulti, fremiti, sospiri. Languidi baci e tenere carezze: vietato ai maggiori di 18 anni, vietato ai minori di 14. «After», il fenomeno letterario Wattpad di Anna Todd, si fa film (saga, probabilmente, perché ci sono altri quattro romanzi da adattare): figo, patinato, irrimediabilmente attraversato da canzoni pop per dare un finto ritmo e per coprire vuoti incolmabili. Lei è innocente, ingenua e pura. Lui bellissimo, acculturato (legge «Cime tempestose», «Orgoglio e pregiudizio», «Il grande Gatsby») e mai impaziente di fare sesso…

Tessa e Hardin tentano di prendere il posto di Bella e Edward nel cuore degli adolescenti, ma storia e regia sono insulse come nella trilogia «50 sfumature». Solo che qui il sesso è solo evocato. E a regnare è un «assolutismo» devastante e insopportabile, messo a nudo da frasi come «Questo è il romanzo più bello della mia vita», «Questo è il posto più bello del mondo», «Questo sentimento lo proverò per sempre» e via «distruggendo». Dopo venti minuti si aspetta con impazienza il vero «after», ossia l’uscita dalla sala, che tarderà un’altra ora e ventisei (del tutto inutile) prima di arrivare. Una liberazione.