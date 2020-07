Il Gruppo Chiesi aderisce a 'Unlock the change'

Il Gruppo Chiesi, in qualità di B Corp e Società Benefit, aderisce alla Campagna “Unlock The Change”, il progetto di sensibilizzazione lanciato il 16 luglio dalla community delle imprese B Corp (tra le quali aderisce anche Davines) in occasione del B Corp Summit, l’appuntamento annuale con le B Corp italiane.

Lo scopo della campagna è di chiedere alle aziende e alle istituzioni di accelerare verso una visione che crei un sistema economico e di business sostenibile e rigeneri la società e l’ambiente. L’iniziativa ha anche un obiettivo più ambizioso: coinvolgere i consumatori perché giochino un ruolo attivo nella transizione verso un business più sostenibile.

La community delle imprese B Corp, insieme a Nativa, tra le aziende capofila del movimento in Italia, invita dunque alla riflessione e all’azione su temi oggi fondamentali lanciando la campagna “Unlock The Change”, un progetto di sensibilizzazione intorno alle priorità del nostro tempo: creare un sistema economico e di business sostenibile, che rigeneri la società e l’ambiente. La campagna ha preso il via il 16 luglio, con il summit “TIME to B”, una giornata di incontro virtuale con protagonisti 50 leader di aziende, membri della comunità scientifica e accademica, giornalisti e personalità di rilievo nel mondo della sostenibilità, che condivideranno passione e competenze insieme alle migliaia di partecipanti collegati.

L’iniziativa - spiega la community di B Corp - ha anche un obiettivo più ambizioso: coinvolgere i consumatori perché giochino un ruolo attivo nella transizione verso un business più sostenibile. Per questo motivo, Nativa e le B Corp partner del progetto hanno ideato una campagna di ampio respiro: comunicazione outdoor con affissioni nei luoghi di maggiore passaggio (Milano, Roma e Napoli) e una call to action nazionale per invitare il pubblico a chiedere un impegno ancora più forte e concreto da parte delle aziende nel contribuire a migliorare la vita delle persone, la società e l’ambiente. I consumatori verranno invitati a consultare il sito internet unlockthechange.it, informarsi sulle iniziative e l’impegno delle B Corp per il bene delle persone e del pianeta e a fare la propria parte per “sbloccare il cambiamento”.

«Solo insieme possiamo uscire da questa situazione migliori di prima, lavorando per il bene delle persone e del pianeta. È quello che fanno le B Corp, aziende che seguono una nuova idea di business: responsabile, sostenibile, trasparente» commenta Paolo Di Cesare, Co-fondatore di Nativa, country partner del movimento internazionale delle B Corp.



B Corp Le B Corp sono imprese che operano secondo i più alti standard globali verificati di performance sociale e ambientale e formano un movimento globale di oltre 3400 aziende. In Italia, sono oltre 100 le società che hanno raggiunto la certificazione B Corporation e scelto lo status giuridico di Società Benefit. L’Italia nel 2016 è stato il primo Stato sovrano al mondo (negli Stati Uniti si chiamano Benefit Corporation), a introdurre la Società Benefit nel proprio ordinamento.

LE AZIENDE B CORP PARTNER DELLA CAMPAGNA UNLOCK THE CHANGE

CHIESI FARMACEUTICI | ABOCA | LOMBARD ODIER |

NOVAMONT | REDA - REWOOLUTION | HERBATINT BY ANTICA ERBORISTERIA |

FRATELLI CARLI | N&B NATURAL IS BETTER | ALESSI | SAVE THE DUCK | DAVINES | NWG ENERGIA | DANONE | MELLIN | NUTRICIA | ARKAGE | NATIVA | CIELO E TERRA | GARC | MONDORA | MAGANETTI | EURO COMPANY |

ASSIMOCO | DAMIANO | GREEN MEDIA LAB | NWG ITALIA | EVOLVERE | TREEDOM |

SALES | INTEXO | FLOWE |

D-ORBIT | ORGANIZZARE ITALIA | WAY2GLOBAL | ZORDAN | INNATE MOTION | GOOD POINT | INVENTOLAB | CEF PUBLISHING | AMBIENTA | INNOCENT DRINKS | GOLDMANN & PARTNERS | GENERATIVA | PEOPLE MANAGEMENT LAB | SERVICE VENDING | ESPERTA | D'ORICA | ARBOS | DIASEN |

PALM | PANINO GIUSTO | CLE.PR.IN.| DERMOPHISIOLOGIQUE | MUSTELA