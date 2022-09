A Parma (città e provincia) ha votato il 70,31% degli elettori, il 4,7% in meno delle predenti politiche

In mattinata andamento in linea, poi nel pomeriggio un crollo nell'affluenza di quasi il 7%. In serata limato al 4,7%. A Parma, in città, hanno votato 98.162 elettori, pari al 70,31%, Alle precedenti elezioni aveva votato il 75,01% alla Camera e il 75,07% al Senato. Dato sovrapponibile alla provincia, 70,31% (precedente 75,16). Il Comune dove alla fine si è votato di più è stato Soragna, 73,45%, quello dove si è votato meno Bardi con il 61.59%. Si è votato tanto a Collecchio, 73.72 e Varano 73.26%. Era fanalino di coda alle 19, ma ha recuperato Fontanellato, arrivando al 70,29%. Fidenza 71.66 e Salso 66.62%.