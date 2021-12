Piccolo viaggio nell'animazione Stop motion e cinema sotto l'albero

Nell’ambito del ricco calendario di iniziative promosse per le festività natalizie, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma organizza, dal 12 al 31 dicembre 2021, una doppia rassegna cinematografica gratuita, dedicata a bambini e famiglie: “Piccolo viaggio nell’animazione stop motion” al cinema Astra e “Cinema sotto l’albero” al cinema D’Azeglio.

Si parte all’ Astra con la rassegna “Piccolo viaggio nell’animazione stop motion”, pensata da Sara Martin e Dorothea Burato assieme al cinema, che proporrà al pubblico tre titoli. Domenica 12 dicembre appuntamento con la proiezione mattutina (ore 11) di “Fantastic Mr Fox”, capolavoro di animazione in stop motion, del regista Wes Anderson tratto dal noto romanzo di Roald Dahl "Furbo, il signor volpe”. Per il giorno di Santa Lucia (lunedì 13 dicembre), alle ore 17, doppio appuntamento con il cinema di animazione con “Una fantastica gita”, prima delle avventure dei fortunati personaggi di plastilina Wallace e Gromit, diretto da Nick Park e realizzato con la tecnica stop motion; a seguire la proiezione di “Mr Link” ultima produzione della Laika che, specializzata nella tecnica stop motion, ha prodotto anche Coraline, Paranorman, Boxtrolls e Kubo.



All’entrata in sala un piccolo omaggio di Santa Lucia attenderà tutti i giovani spettatori.

Dal 27 al 31 dicembre, durante il periodo delle vacanze natalizie, la rassegna “Cinema sotto l’albero” offrirà alle famiglie cinque film d’autore, in programma al cinema D’Azeglio, alle 10.30: Lo schiaccianoci e i quattro regni (lunedì 27 dicembre) di Lasse Hallström e Joe Johnston; Il richiamo della foresta (martedì 28 dicembre) di Chris Sanders; A Christmas Carol (mercoledì 29 dicembre) di Robert Zemeckis; Vita di Pi (giovedì 30 dicembre) di Ang Lee e per finire, l’ultimo giorno dell’anno, sarà riproposto un grande classico del cinema di animazione Nightmare before Christmas diretto da Henry Selick, ideato e prodotto da Tim Burton.

PROGRAMMA PROIEZIONI:

Domenica 12 dicembre ore 11 - Cinema Astra

PICCOLO VIAGGIO NELL’ANIMAZIONE STOP MOTION: Fantastic Mister Fox

Regia di Wes Anderson (2009, 87’)

Tratto da un racconto di Roald Dahl, il film racconta le avventure di alcuni contadini affamati che, stanchi di dividere i loro polli con una furba volpe, cercano in tutti i modi di liberarsi del loro avversario e della sua famiglia.

Proiezione gratuita per famiglie introdotta da Sara Martin.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 366 2376453

Lunedì 13 dicembre ore 17 - Cinema Astra

PICCOLO VIAGGIO NELL’ANIMAZIONE STOP MOTION: Una fantastica gita

Regia di Nick Park (1989, 23’)

Prima delle avventure dei fortunati personaggi di plastilina Wallace e Gromit.

L’eccentrico inventore e il suo fidato cane cercano un posto dove trascorrere una bella giornata. Quando Wallace si accorge di aver terminato il formaggio, di cui è ghiottissimo, decide di andare nel luogo che, "come tutti sanno", è interamente fatto di formaggio: la luna!

Il film è un allegro omaggio al capolavoro del 1902 di Georges Mélies “Il viaggio nella luna”.

A seguire

Mister Link

Regia di Chris Butler (2019, 95’)

Il carismatico Sir Lionel Frost si propone di dimostrare l'esistenza di una creatura leggendaria, una bestia piena di sentimento ma piuttosto sola.

Proiezione gratuita per famiglie introdotta da Sara Martin.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 366 2376453

Lunedì 27 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018, 99’)

Regia di Lasse Hallström e Joe Johnston.

Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico, dove incontra soldati fatti di pan di zenzero e un esercito di topi.

Proiezione gratuita per bambini e famiglie.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Martedì 28 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Il richiamo della foresta (2020, 100’)

Regia di Chris Sanders.

Nuovo adattamento del romanzo di Jack London, storia dell'affermazione di un cane nel mondo ferino dei cercatori d'oro.

Proiezione gratuita per bambini e famiglie.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Mercoledì 29 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: A Christmas carol (2009, 92’)

Regia di Robert Zemeckis.

La storia di un vecchio avaro che deve affrontare i Fantasmi del Passato, Presente e Futuro, che porteranno la gentilezza nel suo freddo cuore.

Proiezione gratuita per bambini e famiglie.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Giovedì 30 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Vita di Pi (2012, 127’)

Regia di Ang Lee.

Tratto dall'omonimo romanzo di Yann Martel (premiato nel 2002 con il Booker Prize), il film segna l'approdo al 3D del pluripremiato regista Ang Lee.

Proiezione gratuita per bambini e famiglie.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

Venerdì 31 dicembre ore 10.30 - Cinema D’Azeglio

CINEMA SOTTO L’ALBERO: Nightmare before Christmas (1993, 86’)

Regia di Henry Selick e Tim Burton.

La notte che Jack Skeletron, Signore di Halloweentown, decise di prendere il posto di Santa Claus a Christmastown, i bimbi ricevettero i più spaventosi tra i doni. Il Natale immaginato dal genio di Tim Burton.

Proiezione gratuita per bambini e famiglie.

Prenotazioni con messaggio sms o Whatsapp T. 327 8174494

INFO ACCESSO PROIEZIONI

Ingresso gratuito.

Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, a seguito del D.L. 26 novembre 2021/172, l’accesso alle sale cinematografiche sarà consentito esclusivamente a persone vaccinate o guarite da covid 19 (Super green-pass) e a bambini under 12.