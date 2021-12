Campagna amica: due giorni con la biodiversità

Sabato 11 dicembre 2021 al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma (in Largo Calamandrei) prende il via un ricco programma dedicato alla biodiversità e ai Sigilli di Campagna Amica. Il programma – comunica Coldiretti Parma – prevede due giornate a tema, durante le quali cittadini, famiglie, bambini e ragazzi oltre a scoprire i prodotti del territorio, fare acquisti golosi e genuini per i regali di Natale e per imbandire la tavola delle festività, potranno anche conoscere i prodotti della biodiversità contadina: sabato 11 Dicembre sarà protagonista il Maiale Nero di Parma; sabato 18 dicembre sarà la volta della Pecora Cornigliese.

Si comincia Sabato 11 dicembre, dalle ore 8 alle ore 17,00 con i salumi e il cotechino di Maiale Nero di Parma, allevato allo stato brado dall’azienda Agricola Ca’ Mezzadri di Corniglio, che effettuerà la vendita e lo Street Food contadino a base di golosi panini con cotechino caldo e salumi di maiale nero, anolini da passeggio e vin brulè. Il tutto accompagnato dalla Birra artigianale del Birrificio Turris di Borgotaro, che presenterà la nuova birra dell’inverno denominata “Santa Donna”, dedicata al Passo che divide le Valli Taro e Ceno.

Il Suino Nero di Parma – sottolinea Coldiretti - rientra tra i Sigilli di Campagna Amica, ossia i prodotti della biodiversità agricola italiana che nel corso dei decenni sono stati strappati all’estinzione o indissolubilmente legati a territori specifici ai quali si aggiunge la lista delle razze animali che gli imprenditori agricoli di Campagna Amica allevano con passione.

Sabato 11 dicembre i frequentatori del mercato di Campagna Amica potranno scoprire tutte le caratteristiche del Nero di Parma, famoso per le sue carni saporite particolarmente adatte per la produzione di salumi; è previsto un incontro didattico per gli studenti della classe terza dell’Istituto Agrario Bocchialini di Parma, a cura degli allevatori di suino nero di Parma.

Per i bambini (5/10 anni) è invece previsto alla mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30, su gradita prenotazione al n. 0521/901411, un laboratorio didattico sulla biodiversità, guidato dalla Fattoria Cotti di Langhirano.

Una giornata, quindi, scandita da tanti appuntamenti – conclude Coldiretti – adatti per tutte le età, improntati alla sensibilizzazione della salvaguardia di razze animali in via di estinzione, emblema di veri e propri tesori che la nostra storia millenaria ci ha tramandato e che spetta a noi tutti apprezzare, valorizzare e preservare.

Verrà presentato il volume “I Sigilli di Campagna Amica” alla presenza dell’Assessore attività produttive Cristiano Casa.

In Emilia Romagna i sigilli di Campagna Amica sono 27, di cui 11 prodotti vegetali - albicocca Val Santerno di Imola, albicocca Pisana, albicocca Portici, albicocca Reale di Imola, farro Dicocco, mela Campanina, mela rosa piacentina, mela abbondanza rossa, pera di San Giovanni, patata di Montese, amarena brusca di Modena IGP - 2 prodotti trasformati - il raviggiolo, formaggio fresco prodotto sull’Appennino romagnolo; Saba - e ben 14 razze animali - asino argentato di Sologno, pecora cornigliese, suino mora romagnola, suino nero di Parma, tacchino di Parma e Piacenza, vacca romagnola, vacca varzese-ottonese, vacca modenese, vacca reggiana, vacca bruna italiana, anguilla selvaggia, gallina di Polverara, gallina di Marans; asino romagnolo.