Studi sulla Decima di Beethoven e una serata a casa Mozart

Ultimi due appuntamenti, prima del Natale, con “I Concerti del Boito”, rassegna organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” e inserita nel programma ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021.

Giovedì 16 dicembre alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine di Via Duse 1/a, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo dedicato all’integrale delle Sinfonie di Beethoven trascritte per organici da camera. In programma due composizioni in prima esecuzione assoluta ispirate agli abbozzi della Decima Sinfonia, che Ludwig Van Beethoven lasciò incompiuta morendo il 26 marzo del 1827. Da questi appunti nascono le composizioni “Scherzo X” di Emilio Ghezzi e “Die Zehnte” di Carla Rebora, Rosita Piritore e Marco Pedrazzi, scritte per l’occasione. Danilo Grassi dirigerà gli ensemble composti da docenti e studenti del Conservatorio: Valerio Gaglio (clarinetto), Alessandra Brunori (fagotto), Andrea Russo (corno), Luigi Mazza (violino), Bihan Wang (viola), Marcela Gerizani (violoncello), Roberto Bonati (contrabbasso), Mattia Cicciarella, Marco Pedrazzi, Rosita Piritore, Monica Rossetti e Matteo Sebastiani (pianoforte), Stefano Barbato e Denise Miraglia (percussioni).

Venerdì 17 dicembre alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine, sarà la volta di “Una serata a casa Mozart, Vienna 1788”. In programma pagine di Wolfgang Amadeus Mozart interpretate dagli allievi della classe di Musica Vocale da Camera di Francesco Moi e della classe di Clarinetto di Roberto Saltini: Jeong Saenara, Kim Seoyoung, Ko Seonjin, Ilaria Sicignano, Alessia Merepeza, Seu Jiyoung, Sun Bijun (soprani); Anna Pieri (mezzosoprano); Gaëtan Waterkeyn, Kim Bowoo (tenori), Choo Yonghoon, Li Yixuan (basso); Francesca Bin, Claudia Falcone (arpe); Chun Ho Yan, Luca Leonetti, Giulia Di Palmo, Guidorizzi Marco, Jinxi Liu (pianoforte); Matteo Serra, Cai Yuanda, Francesco Bianchi, Calogero Fiannaca (clarinetti).



Per accedere ai due concerti è necessario essere in possesso del green pass rafforzato. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata compilando il form a questo link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021.