Auguri in musica per gli anziani di Parma all'auditorium del Carmine

Bella musica per stare insieme. Auguri che diventano un coro per ritrovarsi. Ritornelli della tradizione e dei ricordi. Da Ancescao Comitato Anziani Parma, con il sostegno del Bando “Natale 2021. Ritrovarsi e sentirsi comunità” dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, arriva l'invito ad un momento di auguri corali.

Presso l'Auditorium del Carmine, sabato 18 dicembre alle 16 si terrà un concerto per tutti, ma che toccherà da vicino le emozioni dei meno giovani. Il coro San Benedetto diretto dal Maestro Niccolò Paganini e il coro A.N.A. Monte Orsaro. Il ricco e variegato repertorio della musica da film e da musical si intreccerà al calore della musica degli Alpini. Non mancherà la partecipazione delle Armoniche Emiliane di William Tedeschi e di Gianluca Caselli.

"Abbiamo sostenuto questo progetto che nel materiale informativo viene dedicato agli anziani, non per escludere, ma per identificare un'iniziativa che, seppur aperta a tutti, vuole essere un momento speciale diretto in particolar modo a chi ha i capelli d'argento. Dopo i Natali in isolamento che molti sono stati costretti a trascorrere abbiamo, con convinzione, appoggiato l'idea di un momento di auguri che rispecchi i loro gusti musicali in una delle più belle sale per concerti di Parma. Saranno accolti con la musica che hanno nel cuore e con tanto calore." dice Nicoletta Paci Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma.

L'ingresso è gratuito con presentazione di green pass.