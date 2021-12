Note di auguri alla Casa della musica

Si svolgerà questa sera alle ore 21, nella sala dei concerti della Casa della Musica, il tradizionale evento di auguri alla città «Swingin Christmas 2021», organizzato da Arti e suoni Aps e Gas Coop onlus con il contributo del settore Cittadinanza attiva, Pari opportunità e benessere animale del Comune e la collaborazione di Adas, Fidas, Intercral e associazione culturale Ottoni insieme Parma Brass.

L’evento, giunto al decimo anno, ha anche questo Natale lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il trasporto gratuito dei malati oncologici dell’ospedale Maggiore. In questa edizione si aggiunge in modo ancora più importante la raccolta parallela per l’attivazione della nuova sede operativa e sociale della stessa associazione. Oltre al momento musicale, durante la serata di lunedì, presentata da Elena Bini, saranno premiati i volontari, medici e membri delle associazioni che si sono distinti durante questo anno di pandemia.