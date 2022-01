Domenica 9, alle ore 17.00, il Teatro del Cerchio riprende la propria stagione dedicata alle famiglie con lo spettacolo dal titolo “Hansel & Gretel” adatto a un pubblico a partire dai tre anni. In scena Stefania Maceri, Martina Manzini e Mattia Scolari, per la regia di Mario Mascitelli e le musiche di Maurizio Soliani. Anche se in un momento difficile a causa della pandemia, il Teatro del Cerchio ha deciso di continuare la sua stagione rinforzando le misure di sicurezza riducendo la capienza del teatro al 50%. "Un atto ulteriore di coraggio - si legge in una nota - vista la scarsa propensione al frequentare luoghi chiusi, pur se in sicurezza, e che vuole al tempo stesso continuare a lanciare un messaggio di resistenza e tranquillità. Lo spettacolo tratta la povertà, l'abbandono, la golosità, la malvagità, la furbizia, l'amore ed il lieto fine. Tutte queste cose, e molto altro, sono presenti in questa favola di origine tedesca che in molti, ma non tutti, conoscono fin da piccoli. Ormai le “vecchie” favole, hanno lasciato il posto alle nuove che non sempre hanno la capacità di far emergere quei sapori e quegli “umori” così indispensabili alla fase di incantamento di un bambino.

Nella nostra versione, queste componenti sono rimaste immutate e, anzi, sono state amplificate giocando sulle atmosfere e attualizzandone alcuni aspetti. La golosità viene così rappresentata attraverso la richiesta assillante, da parte dei due fratellini, di merendine alla mamma che si rifiuta e li mette in guardia dalla strega che si mangia i bambini golosi. Da qui l’immaginazione dei bambini darà vita alla trasformazione della propria casa dove le ombre diventeranno alberi e mostri della foresta e le tende della vasca da bagno, riempita di merendine, una gabbia in cui vengono rinchiudere i bambini golosi. L’arrivo dell’enorme strega, confezionata come una enorme caramella, mette il terrore ai due ma, al contempo, scatena le risate del giovane pubblico presente. La storia e il finale sono quelli classici della favola originale e la morale verrà mantenuta intatta dalla felicità della loro mamma di riabbracciare i due piccoli che si erano nascosti sotto il tavolo della cucina per non essere rintracciati da altre streghe".

Secondo le disposizioni in materia di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione al 351 5337070 o prenotazioni teatrodelcerchio@gmail.com e il possesso del Super Green Pass per entrare.