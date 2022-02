Per i Seminari di Europa, “Roma prima di Roma” con Gianluca De Sanctis

Dalle 17 in presenza nell’Aula Magna della sede centrale e in diretta sul canale YouTube dell’Università di Parma. Iniziativa nata dalla sinergia tra Ateneo e Comune. Per gli studenti e per tutti gli interessati

Si intitola “Roma prima di Roma” e avrà come ospite Gianluca De Sanctis (Università della Tuscia) il prossimo appuntamento di Roma e noi, quarto ciclo dei Seminari di Europa, che si terrà martedì 22 febbraio alle 17 in presenza nell’Aula Magna della sede centrale dell’Università di Parma e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo (https://youtu.be/Jr7qMybaKA0)

La rassegna, nata nel 2018 per riflettere sui temi dell’incontro tra culture e sul patrimonio culturale europeo come bene comune, sugli ideali, i principi e i valori che ne sono alla base, propone nuovi appuntamenti, ogni martedì, fino al 15 marzo.

L’iniziativa, curata da Alessandro Pagliara, docente di Storia romana all’Università di Parma, è promossa dall’Ateneo con il Comune di Parma, ed è realizzata con il patrocinio e il sostegno finanziario dell’Istituto Italiano per la Storia antica, della Giunta Centrale per gli Studi Storici e della Fondazione Cariparma.

Il quarto ciclo dei Seminari di Europa si articola nella forma di lezioni su Roma e il mondo romano, aperte dai saluti del Rettore Paolo Andrei, che attraversano – per temi e problemi monograficamente considerati – l’intero arco della storia dell’Urbs dalle sue origini all’età tardoantica: una storia che, come sottolinea il titolo della rassegna, ancora ci riguarda.

Anche questo ciclo dei Seminari di Europa, che si avvale del contributo di specialisti di discipline classiche, è ideato per gli studenti dell’Ateneo e delle scuole del territorio, ma allo stesso tempo è aperto a tutti gli interessati.

L’appuntamento è ogni martedì, fino al 15 marzo, a partire dalle 17 nell’Aula Magna della sede centrale e sul canale YouTube dell’Università di Parma. Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili anche sul sito dei Seminari di Europa (http://www.seminari-di-europa.unipr.it/).

La partecipazione all’edizione 2021-22 dei Seminari di Europa – organizzati da soggetto qualificato MIUR – è valida per i docenti come aggiornamento professionale per dieci ore complessive. Gli insegnanti potranno iscriversi gratuitamente attraverso la piattaforma S.O.F.I.A., selezionando l’iniziativa con ID 68950. Per informazioni: formazione.scuola@unipr.it

Questi i successivi appuntamenti in programma:

Martedì 1° marzo, ore 17, Aula Magna

Roma e l’eredità di Alessandro Magno

Ugo Fantasia

Università di Parma

Link: https://youtu.be/69nTTV9_FCA

Martedì 8 marzo, ore 17, Aula Magna

Roma pagana e Roma cristiana

Domenico Vera

Università di Parma

Link: https://youtu.be/XY1tbnApYFk

Martedì 15 marzo, ore 17, Aula Magna

Roma, città greca?

Roberto Nicolai

“Sapienza” Università di Roma

Link: https://youtu.be/KpjdVU0aEm4