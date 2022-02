Una passeggiata nell’Oltretorrente perduto

Il giornalista e scrittore Francesco Dradi propone una passeggiata narrativa sulle tracce dell’Oltretorrente perduto, con un doppio appuntamento: sabato 26 febbraio alle ore 15.30 e domenica 27 febbraio alle ore 11 con ritrovo in via Costituente angolo via Bixio. L’iniziativa è riservata ai soci dell’associazione Cronache del Novecento: per prenotarsi e iscriversi si può mandare una email a cronache900parma@gmail.com. La passeggiata ha una durata di due ore. È richiesta una quota di partecipazione di 5 euro. “L’Oltretorrente è un quartiere vivo che muta di continuo. - dice Dradi nel presentare l’iniziativa – Nella passeggiata toccheremo i punti principali di attività, botteghe, chiese e palazzi scomparsi. Luoghi che però rimangono nella memoria. L’ itinerario ricalca uno dei capitoli del mio libro “Guida di viaggio all’Oltretorrente”. Dall’ex cinema teatro Ducale alla chiesa di Santa Maria in Taschieri, dalla pasticceria di Cecè all’osteria dei Gai, dai borghi ribelli demoliti dal piccone risanatore alla caserma dei pompieri: un viaggio nella nostalgia dei tempi andati che ci raccontano l’evoluzione del quartiere-mito”.