Strabusseto in maschera dedicata alle famiglie

Busseto Oggi pomeriggio, dalle 14, con la «Strabusseto in maschera kids 3», Busseto vive una giornata di festa, per Carnevale. Un momento dedicato alle famiglie e ai bambini, organizzato dal Gruppo Marciatori della Pubblica assistenza con il quale hanno collaborato associazioni, circolo e gruppi del paese. Nelle vie del centro si svolgeranno giochi e intrattenimenti nati dalla fantasia di tanti volontari che faranno divertire grandi e piccini, volontari che vigileranno affinché tutto si svolga in sicurezza.

«Ci auguriamo di portare avanti questa esperienza, ampliandola – evidenzia l’amministrazione comunale - costruendo un carnevale “Nostrano” che potrà affiancare il Gran Carnevale qualora si trovino le forze per poterlo rilanciare». La manifestazione inizierà, comunque, con un minuto di silenzio, promosso dall’Amministrazione comunale, e sollecitato anche dal gruppo consiliare di minoranza «Busseto Insieme» per dire «No alla guerra».

P.P.