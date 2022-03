Due formazioni che hanno segnato la storia del Fuori Orario per una ripartenza nel segno della continuità artistica

Ritornano questo fine settimana al Fuori Orario due vecchie conoscenze del circolo di Taneto di Gattatico gestito dall’Arci B-Side. Due tribute band storiche che hanno sempre regalato serate memorabili. Venerdì 11 (ore 22) sarà il mondo di Bono Vox e soci ad approdare al Fuori Orario con il miglior tributo europeo agli U2, quello creato in quasi trent’anni di carriera dagli inimitabili Achtung Babies.

La formazione suona per la prima volta nel 1993, quando debutta al teatro Palladium di Roma. Nonostante fosse la prima volta in assoluto che in Italia qualcuno proponesse un concerto eseguendo esclusivamente musica degli U2, il riscontro è eccezionale. Da quel momento gli Achtung Babies si dedicano con impegno ed amore alla “clonazione” live della musica, del suono e dell'immagine del gruppo irlandese. Gli Achtung Babies hanno suonato in ogni tipo di circostanza: concerti negli stadi, teatri, club, o partecipando a eventi aziendali, meeting, convention ma hanno anche fatto in pieno stile U2 delle apparizioni a sorpresa per strada , oltre a numerose apparizioni televisive. La band è in continua crescita, insieme a un seguito di pubblico sempre più nutrito e a una dedizione inossidabile che fa meritare alla band il titolo di tributo italiano agli U2 più conosciuto e amato. Con oltre 2000 concerti, all’attivo il progetto degli Achtung Babies è diventato oggetto di decine e decine di clonazioni in Italia e nel mondo, rimanendo comunque capostipite di un fenomeno divenuto un vero e proprio genere musicale e di costume.

Da “Vita spericolata” a “Siamo solo noi”, senza dimenticare “Sally” e “Albachiara”: sabato 12 (ore 22) è il momento del Blasco. La musica di Vasco Rossi con i suoi più grandi successi nel concerto dal vivo degli Asilo Republic. Un nome, una garanzia, per questa strepitosa tribute band che 1997 propone il suo inimitabile “Tributo a Vasco”, uno spettacolo musicale totalmente dedicato al rocker più famoso d’Italia. La band pone l’attenzione sulle versioni live ed originali dei brani, dai primi successi fino ai più recenti, trasmettendo l’energia, il coinvolgimento e le emozioni rock che si vivono ai concerti di Vasco. Con una media di oltre 100 concerti l’anno, si possono considerare una tra le band più attive d’Italia. Il vero sigillo di qualità arriva anche dalle numerose volte in cui Maurizio Solieri, chitarrista e autore di alcune fra le più belle canzoni di Vasco, Claudio “Il Gallo” Golinelli, bassista storico del rocker di Zocca, e Andrea Innesto, il “Cucchia” al sax hanno partecipato come special guest ai concerti degli Asilo. A fine concerto la serata continua con i dj del Fuori Orario e la migliore musica degli anni ‘90. Ingresso gratuito per i soci Arci.