Lupo in pianura: domani un incontro

«Il lupo in pianura» sarà il tema dell’incontro che si svolgerà domani con inizio alle 18,30 nella sala convegni della Corte di Giarola organizzato dal Comune di Collecchio in collaborazione con i Parchi del Ducato. «La presenza di lupi – ha detto il sindaco Maristella Galli - non rappresenta una novità, perché il lupo è già comparso da parecchi anni nel nostro Appennino e in pianura. Essendo aumentate le occasioni di interazione e gli episodi di predazione dei cani, vorremmo ascoltare da esperti alcuni consigli sul tema. Si sono verificati episodi che meritano di essere approfonditi durante l’incontro che abbiamo richiesto». L’incontro sarà introdotto dal sindaco. Seguiranno gli interventi dei tecnici del parco nazionale Appennino Tosco Emiliano Willy Reggiani e Luigi Molinari e, infine quello del tecnico dei Parchi del Ducato Emanuele Fior.