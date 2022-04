«Il Suono nella bellezza» con «I Musici di Parma»

La rassegna «Il Suono nella bellezza», organizzata dalla Fondazione «I Musici di Parma», torna protagonista tra gli spazi rinati della chiesa di San Francesco del Prato.

Venerdì alle 21, l’Orchestra de «I Musici di Parma», accanto alle soliste Cinzia Forte, soprano, e Anna Pennisi, mezzosoprano, darà voce al primo Concerto di Pasqua dopo la riapertura della chiesa di San Francesco del Prato, inaugurata lo scorso ottobre dopo due anni di restauro. Una serata dal forte valore simbolico, che rientra nel più ampio progetto «Il Suono nella bellezza», rassegna musicale ideata e organizzata dalla Fondazione «I Musici di Parma», realtà che si è impegnata in prima linea durante tutto l’arco dei lavori di restauro a sostegno del recupero della chiesa. Anche in questa occasione la serata, a ingresso libero con offerta, sosterrà il restauro delle cappelle laterali della chiesa di San Francesco del Prato. Sul palco il soprano Cinzia Forte e il mezzosoprano Anna Pennisi, accompagnate dall’Orchestra de I Musici di Parma nell’interpretazione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) composizione ultimata nel 1735 proprio per officiare alla liturgia della Settimana Santa, pagina musicale di una liricità, per quanto austera, autenticamente intima. Il programma è completato dalla Sinfonia in si minore detta «Al Santo Sepolcro», di carattere cameristico, in due movimenti, composta da Antonio Vivaldi (1678-1741).