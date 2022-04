Domenica la prima edizione de ‘Quartieri partigiani’, una passeggiata di racconti e musica per le strade del Montanara

Domenica 24 aprile 2022 parte la prima edizione de ‘Quartieri partigiani’, una passeggiata di racconti e musica per le strade del quartiere Montanara.

Il ritrovo è alle 10.30 presso il Parco Montermini - Polizzi (lato via A. Siligato). Lungo il percorso nel quartiere sono previste 5 tappe durante le quali ai racconti partigiani curati dal Centro Studi Movimenti si alterneranno i canti della resistenza partigiana proposti da Il Coro dei Malfattori (Parma), Coro dell’Amata Rossa (Reggio Emilia), Coro I Violenti Piovaschi (Carpi) e Duo Peto e Leo (Piadena). La passeggiata terminerà alle 12.30 in via Carmignani con arrivo previsto presso il Circolo Arci Minerva dove sarà possibile pranzare con torta fritta e salumi.

L’evento è organizzato dal Coro dei Malfattori di Parma e dal Centro Studi Movimenti con il patrocinio di ANPI Parma - Sez. cittadina e la collaborazione del Circolo Arci Minerva.