Festa dal Paisàn, il ritorno

Lesignano Agricoltura, tradizione, motori sono il cuore della «Festa dal Paisàn», l’evento organizzato dalla Pro loco di Lesignano Bagni, con il patrocinio del comune, che torna domenica 1° maggio con la 16ª edizione.

L’«Antica festa contadina» racconta un territorio che affonda le proprie radici nella civiltà agricola e sono tante le proposte che per tutto il giorno animeranno le vie di Lesignano, allestite con gli originali Spaventapasseri del concorso indetto dalla Pro loco.

In piazza ci saranno gli Antichi mestieri e poi «Come si prepara un orto», con suggerimenti e consigli pratici per la coltivazione casalinga, per bambini e adulti. La Lesignano storica sarà protagonista della mostra «C’era una volta», allestita nel giardino della Pro loco, con 100 scatti per raccontare il paese e la sua storia; mentre l’esposizione «La storia del suono e la voce», nell’ex sala civica, mostrerà l’evoluzione degli apparecchi sonori grazie alla collezione privata di Pietro Volpi e Gian Franco Magnani. Numerose le esposizione di mezzi, dalle attrezzature agricole agli antichi trattori, e poi le auto e le moto d’epoca. I grandi motori si scalderanno alle 14 con la sfilata dei Trattoristi di Parma.

Nel pomeriggio per i più piccoli saranno presenti i trampolieri e alle 16, davanti alla Pro loco, lo spettacolo «Zuppa di Sasso». Spazio poi alla solidarietà con lo stand dei volontari del gruppo The Angels con marmellate e sughi prodotti da Food Farm e i manufatti artigianali, per sostenere l’iniziativa «Insieme con Te».

Dalle 15 alle 18 saranno anche presenti i clown di Vip Parma che intratterranno i bambini e ci sarà il laboratorio per creare il personale spaventapasseri. I negozi del paese saranno aperti con vetrine a tema, per le vie del paese ci sarà il grande mercato del «Golfo dei Poeti» e nell’area dell’associazione Il Rosmarino saranno presenti le bancherelle del riuso e vintage dell’associazione «Al volo». In piazza, per tutto il giorno, l’area food, con tante golosità.