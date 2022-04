Al Romagnosi torna la Notte Nazionale del Liceo Classico

Si svolgerà in tutta Italia venerdì 6 maggio la NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO con l'obiettivo di far conoscere l'attualità della cultura classica e le scuole che ogni giorno la fanno vivere nelle loro classi e laboratori. Per l'occasione studenti e docenti del Romagnosi hanno preparato spettacoli e lezioni, mostre e rappresentazioni teatrali, dibattiti e conferenze.

La "Notte" si svolgerà a partire dalle 18 nei locali del Liceo, nella sede dell'Unione Parmense degli Industriali, che ci ha concesso gentilmente la sala conferenze, e presso Parma Lirica.

Per assistere alle diverse attività è obbligatoria la prenotazione tramite il modulo compilabile a questo link (i posti sono limitati e legati alla capienza delle sale; la conferma della prenotazione arriverà tramite email). Per l’ingresso non è necessario alcun tipo di certificazione, ma rimane l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

Info nottedelclassico@liceoromagnosi.edu.it