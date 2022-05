Rizzolatti, De Gori e D'Alessandro per la "Notte dei Classici"

Dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia, in occasione dell’VIII edizione della Notte del Liceo Classico, il Romagnosi torna ad aprire le porte agli studenti, alle loro famiglie e alla città. Oltre alle attività presso il Liceo e Parma Lirica, si terranno tre incontri nella prestigiosa Sala Conferenze dell’Unione Parmense Industriali, Strada Ponte Caprazucca 6/a, gentilmente concessa per l’occasione: alle 18,30 interverrà il professor Giacomo Rizzolatti con una lezione dal titolo “Capire gli altri: basi neurali”.

Alle 19,45 il Tenente Colonnello Giuseppe De Gori, Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, parlerà dei Caschi Blu della Cultura, un’eccellenza tutta italiana nella salvaguardia del patrimonio culturale, nata il 31 marzo di quest’anno da un’idea del Ministro Franceschini. Il Comandante de Gori parlerà anche di alcune indagini condotte di recente dal nucleo investigativo da lui guidato, come quelle che hanno riportato, dopo ventitré anni dalla scomparsa, il Ritratto di Signora di Klimt alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, dove, dal 12 aprile, la mostra dedicata al pittore austriaco ha fatto registrare un boom di visite

In conclusione di serata la Professoressa Francesca d’Alessandro, docente di Letteratura Italiana e di Storia della Critica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, autrice del volume “L’opera poetica di Vittoria Sereni” indagherà la figura di Vittorio Sereni come poeta dello sguardo di rimando, sia attraverso le sue poesie che grazie all’amicizia che il poeta, vissuto a Milano dall’età di vent’anni, ma legato a Parma da questioni private (la moglie, Maria Luisa Bonfanti, era di Felino) ha intrattenuto con Attilio Bertolucci. Un preziosissimo e partecipato contributo alla ricostruzione della dimensione privata di Vittorio Sereni sarà dato dalla presenza della nipote del poeta, la Signora Laura Chiari, che vive a Parma.

Per assistere alle diverse iniziative quest’anno è obbligatoria la prenotazione tramite link https://forms.gle/fcVWdhRnPwJsGzAV7