Pensato per festeggiare i 25 anni della Wind Band del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma e rimandato più volte a causa della pandemia, arriva finalmente davanti al pubblico il concerto “Buon compleanno Wind Band” che si terrà sabato 14 maggio alle 17.00, nel Chiostro del Conservatorio.

Sarà questa l'occasione per rivedere all'opera alcuni direttori della Wind Band del Conservatorio di Parma, nata nel 1994 per volere dell'allora docente di Musica d'insieme per fiati, il Maestro Marco Tamanini, e poi cresciuta sotto la direzione dei Maestri Giuseppe Ratti, Roberto Di Marino, Daniele Faziani, Francesco Zarba e Andrea Saba. Zarba e Saba saranno all'opera anche oggi, alternandosi alla direzione con gli studenti del corso di Direzione di Banda, Akari Yamagishi e Paolo Barigazzi, in una festa che vuole essere anche un rito liberatorio e, perché no, propiziatorio per un futuro senza pandemia. In programma musiche di P. Sparke, T. Doss, B. Bartók, G. Holst, A. Saba, I. Sakai.

L’ingresso al concerto è gratuito. È consigliata la prenotazione compilando il form a questo link: bit.ly/PrenotazioniBoito.