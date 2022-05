LIBERaVOCE, gli appuntamenti di venerdì alla prima Festa della Lettura ad alta voce

Dal 13 maggio prende il via a Parma la prima edizione di “LIBERaVOCE - Festa della Lettura ad alta voce”, un progetto organizzato dal Comune di Parma insieme alle altre realtà aderenti al “Patto di Parma per la Lettura” e in collaborazione con numerosi altri soggetti del territorio che operano nel mondo dell’editoria e della promozione culturale.

Venerdì 13 maggio, alle 16.30, appuntamento al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo per una breve introduzione della dirigente del Settore Cultura del Comune di Parma Flora Raffa, e di Giovanni Galli, coordinatore del Patto di Parma per la Lettura, al programma e ai primi incontri della rassegna:

alle 17, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

“Usa & getta” Reading con Seba Pezzani. Dialoga con l'autore Gigi Montali.

Nel 2005, alla fine di ogni giornata trascorsa on the road lungo le splendide strade interne degli Stati Uniti, Seba Pezzani annota qualche riflessione su un taccuino, ritrovandosi alla fine per le mani il suo personale attestato d'amore per un Paese che, pur studiato per decenni, ancora non riesce a comprendere fino in fondo. È, il suo, un viaggio alla ricerca di quanto ha favoleggiato attraverso libri, dischi e film americani; una luna di miele tra conferme e delusioni.

Edito da Nuova editrice Berti. A cura di Libreria Diari di Bordo

alle 18, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

Omaggio a Gianni Celati. Letture ad alta voce. Letture ad alta voce di Jacopo Masini in omaggio a Gianni Celati. A cura di Libreria Diari di Bordo

alle 18, alla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi

Grupo de lectura en Español. Gruppo di lettura in lingua spagnola della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, conversazione sul libro “Los rios profundos” di José Maria Arguedas

alle 19, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

“Pier Paolo Pasolini Corsaro”. Letture da “Scritti corsari e altri testi” di Paolo Briganti, Mirella Cenni e Primo Giroldini. A cura di Circolo del cinema “Stanley Kubrick”

alle 20.30, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

“Vi racconto di Johnny” - incontro con i racconti di Fenoglio

Letture di Mario Mascitelli – Teatro del Cerchio da “Il partigiano Johnny” di Fenoglio

Il programma completo è sfogliabile al link: https://flippingbooks.comune.parma.it/libri/libera-voce-programma-2022/