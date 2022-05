Pedalo con te e per te: l'educazione stradale protagonista al Parco Ducale

Sabato 14 maggio nella splendida cornice del Parco Ducale, il Comando di Polizia Locale di Parma, organizza un evento di educazione stradale dedicato ai bambini ed ai ragazzi. Sarà l'occasione per testimoniare il ruolo della Polizia Locale alla cittadinanza e dedicare ai bambini e ai ragazzi la celebrazione della Giornata regionale della Polizia Locale, che ricorre il secondo venerdì di maggio. L'educazione stradale rivolta ai più piccoli, insegnare loro il rispetto delle regole anche attraverso la disciplina sportiva, promuovere l’uso della bicicletta ed essere inclusivi verso coloro che hanno disabilità sono gli obiettivi della manifestazione.

Durante tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00, sarà possibile partecipare a diverse attività rivolte a grandi e più piccoli. Sarà predisposto un percorso ciclabile per bambini con segnaletica e Agenti sul tragitto, verranno fornite ai partecipanti le basi di educazione stradale e le biciclette in dotazione al Comando.

Ci sarà una “Stazione Adulti” dove sarà possibile testarsi su un percorso con l'utilizzo di occhiali che consentono la percezione visiva dello stato di ebbrezza e degli effetti attivati ​​dal consumo di droghe. I volontari della Scuola Ciclismo Parma A,S,D., Federazione Ciclistica Italiana, avranno un’officina meccanica, qui si potrà imparare a prendersi cura della bicicletta e verranno dati i suggerimenti per una buona manutenzione.

Sarà una giornata che valorizzerà l'inclusione con “Magica Bici – Sulle ruote della libertà” : il progetto è nato nel 2018 grazie a Parma Facciamo Squadra ed è stato realizzato da Polisportiva Gioco insieme a Anmic Parma e UISP per i bambini e gli adulti in carrozzina per avvicinarli allo sport.

Alle 10.30 verrà consegnato Il “Premio Pelli” da parte di ANMIC Parma a due Agenti che si sono particolarmente distinti con azioni verso il prossimo. Il riconoscimento è stato istituito in ricordo del collega Fabrizio Pelli, operatore della Polizia Locale in congedo e volontario ANMIC, prematuramente scomparso a causa del Covid19.

Alle 11.00 per tutti una biciclettata alla scoperta del Parco Ducale: i bikers della Polizia Locale accompagneranno il percorso a tappe.

Ci saranno anche i ragazzi del “Centro Giovani Federale” che hanno predisposto pannelli illustrativi per conoscere le peculiarità del giardino e le indicazioni per rispettarlo.

Saranno presenti anche Gabriella Meo, Garante tutela degli animali e Simona Colombo Responsabile dell’Ufficio benessere degli animali del Comune di Parma che coadiuveranno l'approfondimento di educazione ambientale.

Alle 15.00 la compagnia “I Burattini dei Ferrari” presenterà lo spettacolo “La fonte portentosa”, con protagonisti Fasolino, Sandrone e Brighella “soci in affari per sventura”.

Alle 16 Sonia Mezzadri, presidente dell’Associazione Nicolas Comati, insieme ad alcuni agenti del Comando, dedicheranno un momento ai ragazzi del “Centro Giovani Federale” che hanno collaborato alla realizzazione dei pannelli espositivi posizionati nelle cinque tappe della biciclettata mattutina.

Sarà presente anche la pattuglia bikers della Croce Rossa Italiana.