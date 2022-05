Proiezione del film "La creazione del mondo" alla Casa della Musica

Venerdì 13 maggio alle 20.30 il film "La creazione del mondo" sarà proiettato alla Casa della Musica con il patrocinio del Comune di Parma.

La creazione del mondo è un film in dieci quadri (cui si aggiungono un’ouverture e un interludio), ciascuno dedicato a un racconto sull’origine del mondo attinto da testi sacri di diverse culture, tra cui quella cristiana – che abita i luoghi dell’appennino in cui il film è girato. Ogni quadro prende infatti vita all’interno di pievi storiche o in luoghi di significativa bellezza paesaggistica della Val Parma e delle valli limitrofe: tesori spesso fuori mano, ma proprio per questo ancora più preziosi.

L’opera, scritta da Adelaide Ricci e Paolo Galloni, che l’ha anche diretta, è interpretata dall’ensemble PerIncantamento, attivo dal 2003 in contesti diversi, dai festival internazionali alle rievocazioni storiche, dalle cattedrali alle più piccole chiese locali. La produzione del film è a cura dell’Associazione Culturale Accademia degli Incogniti, che da venticinque anni organizza il Festival di Torrechiara Renata Tebaldi. La realizzazione è affidata a due giovani e affermati professionisti del settore, Filippo Chiesa e Matteo Turrini.