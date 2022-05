Il libro di Patty L’Abbate “Una nuova economia ecologica. Covid-19 e il cambiamento climatico”

20 maggio 2022 - Con la presentazione del libro di Patty L’Abbate, “Una nuova economia ecologica. Covid-19 e il cambiamento climatico”, che avrà luogo giovedì 26 maggio 2022 alle ore 17.30 presso APE Parma Museo (Parma – Strada Farini n. 32/a), si apre il ciclo di incontri “SI FA PRESTO A DIRE ECONOMIA… Conversazioni sul futuro”, organizzato da Fondazione Monteparma unitamente all’Associazione “Parma: dall’inizio al futuro”.

Patty L’Abbate è un'economista e politica italiana. Ricercatrice nel campo della sostenibilità, docente universitaria, ha pubblicato saggi e volumi sull’economia ecologica, sull'analisi Input/output e la contabilità ambientale. Accanto a lei, interverranno anche il prof. Giulio Tagliavini del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma nella veste di moderatore, Claudio Cerati di Upstream Italiana Srl e Mario Marini dell’Agriturismo “Il cielo di Strela” (Azienda Agricola “Ritorno al futuro”), esponenti di aziende “esemplari” per capacità di innovazione e sostenibilità. «Da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione della cultura, Fondazione Monteparma con questa iniziativa ha inteso rafforzare, grazie alla fattiva collaborazione instaurata con “Parma: dall’inizio al futuro”, il proprio impegno per la divulgazione del sapere in ambito economico e scientifico nell’intento di sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande attualità come l’economia, l’ambiente e la sostenibilità» sottolinea il Presidente di Fondazione Monteparma Avv. Mario Bonati.

Prendendo spunto da alcuni volumi di recente pubblicazione, la rassegna intende aprire un confronto tra scrittori, studiosi e imprenditori su nuovi paradigmi economici capaci di coniugare sostenibilità, finanza, ecologia e welfare, in un momento in cui il contesto sociale e culturale è percorso da profonde e rapide trasformazioni. Nei successivi due appuntamenti, che si terranno sempre presso APE Parma Museo, l’innovativo centro culturale ed espositivo di Fondazione Monteparma, verranno presentati i libri L’avvenire della memoria (Egea Editore) di Antonio Calabrò (giovedì 9 giugno, ore 17.30) e L’alfabeto della rinascita – 26 storie di imprese esemplari (Egea Editore) di Francesco Morace (mercoledì 22 giugno, ore 17.30), che saranno commentati dagli autori insieme ad esperti delle materie trattate e a dirigenti di importanti aziende di Parma.

Tra gli ospiti della rassegna, si segnalano anche Andrea Pontremoli, CEO della Dallara Group Spa, la prof.ssa Isotta Piazza e il prof. Franco Mosconi dell’Università degli Studi di Parma.



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione al tel. 0521 203413 oppure

via e-mail: info@fondazionemonteparma.it.