Barrio 22: la camminata letteraria insieme ai performer del liceo Ulivi

L’anniversario dei 100 anni dalle Barricate è stata l’occasione per l’Associazione Micro Macro e gli studenti e le studentesse del Liceo Ulivi, nell’ambito del progetto EX Libris, sostenuto da Fondazione Cariparma, per esplorare e riappropriarsi dello spazio urbano del quartiere in modo differente, creando relazioni inedite grazie ai libri, lo spazio e la storia, con il filtro del teatro e dalla lettura ad alta voce.

Sabato 28 maggio alle ore 10.30, con partenza dalla Biblioteca del Liceo Ulivi, verrà presentato l’esito del laboratorio che consiste in una una camminata letteraria attraverso un piccolo percorso in città che vuole essere un percorso intimo di ascolto e collettivo nella visione e nella partecipazione. I codici del teatro e della narrazione teatrale, infatti, servono per spostare la dimensione della lettura da intima a collettiva, pubblica, condivisa. I formatori di Micro Macro Beatrice Baruffini e Riccardo Reina insieme agli studenti e studentesse hanno fatto nascere un luogo immaginario dove queste storie potessero incrociarsi: il Barrio 22.

Cosa succede sabato mattina?

Il pubblico, dotato di cuffie wireless, ascolterà i performer e le performer leggere e interpretare dei frammenti di testo. La camminata prevede soste in luoghi insoliti, che diventano sfondo, contesto e luogo fisico dove prendono vita immagini e visioni, messe in scena dai ragazzi e dalle ragazze.

Cento anni fa in questo quartiere si sollevavano le barricate.

Muri di sassi, storie, materassi, sedie, racconti, tavoli per cercare di evitare l’arrivo di un nemico.

Parteciparono uomini, donne, bambini, ragazzi e ragazze, uniti ora in un ricordo indelebile nella memoria di chi, per queste strade, ancora sosta, passeggia, vive.

Cento anni fa, mentre qui si innalzavano muri, nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini,

a Milano Giorgio Manganelli,

a Piadena Mario Lodi,

ad Azinhaga nasceva José Saramago

a Lowell, nel Massachusetts, nasceva Jack Kerouac

a Indianapolis, da una famiglia di immigrati dalla Germania, veniva alla luce Kurt Vonnegut.

Benvenuti nel Barrio 22, il nostro viaggio inizia qui: questo posto è nato da chi ha sempre scelto le parole per continuare ad essere.

Con> LIVIO CAVALLI, FRANCESCA CAPORETTO, KHADIJA HAMMOUSSI, MICHELE FAVA, IRENE LODI, ANGELICA KUNZE, LORENZO MUSIG, EMANUELE PAGLIARA, EDOARDO TANZI

A cura di > Beatrice Baruffini, Riccardo Reina (Associazione Micro Macro)

Itinerario: lungo Parma, via Bixio, piazzale Rondani

Quando > 28 maggio, h. 10.30, partenza Biblioteca Liceo Ulivi, prenotazione obbligatoria alla mail Servizimicromacro@gmail.com

Barrio 22 è un laboratorio che fa parte del progetto “Ex Libris” sostenuto da FONDAZIONE CARIPARMA

Il Liceo Giacomo Ulivi insieme all’Associazione 24 FPS obiettivo cinema, grazie al contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”, per tutto l’anno scolastico ha dato vita al progetto EX LIBRIS - dai libri alle immagini andata e ritorno, un percorso circolare che muove “dai libri” verso altre forme espressive, per tornare ai libri, utilizzando la rielaborazione creativa e la condivisione virtuale e reale tra la scuola e gli spazi pubblici della città di Parma. ll progetto nasce, infatti, dal bisogno di rafforzare i legami con la lettura, veicolo potente per l’accesso alla cultura e con la letteratura, per rinsaldare i legami con le nostre radici culturali.

Sotto la supervisione di formatori dell’Associazione 24FPS, di un gruppo di docenti di lettere del Liceo Ulivi, e la collaborazione di altre associazioni come Scintille bookclub e Micro Macro, gli studenti hanno realizzato booktrailer, performance urbane, happening letterari, una campagna video con sviluppo seriale, laboratori di scrittura creativa e di infografica, tutte attività che sono raccolte in una pagina web dedicata al progetto https://exlibris.liceoulivi.it/index.php a cura di Valentina Nanni e Azzurra Poldi Allai.