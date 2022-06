A Zibello ospiti speciali Dente e Giulia Cavaliere per la rassegna "Leggere (h)a peso"

Si conclude domenica 19 giugno a Zibello la rassegna LEGGERE (H)A PESO, progetto di promozione alla lettura, ideato e promosso dall’Associazione Ottotipi, in collaborazione con le Biblioteche di Fontanellato, Fontevivo, Fornovo, Medesano, San Secondo, Soragna e Polesine-Zibello, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del Bando “Leggere crea indipendenza.”

Il carrozzone letterario itinerante di Ottotipi, che dal mese di maggio attraversa i comuni del parmense, arriva ora Zibello, portando come sempre con sè eventi pubblici intorno al mondo dei libri: incontri con autori, angoli tematici, mercatini di scambio, poetry slam, laboratori, trasformando il centro del paese in una sorta di grande biblioteca a cielo aperto.

La giornata inizierà alle ore 10.30 al Porto Fluviale di Polesine (con rientro alle 12.30) con la gita in barca con autore “Un po’ di parole” in collaborazione con Legambiente e FiumePo (a pagamento e con prenotazione obbligatoria) che condurrà alle ore 11.30 allo Spiaggione del Ballottino di Zibello, raggiungibile anche in auto o a piedi, dove il giornalista e scrittore Luca Ponzi presenterà Favole di Fiume, raccolta di racconti che galleggiano su quello che per Giovannino Guareschi era l'unico fiume italiano, il Po, e Mauro Carboni Monumenti Viventi-Alla scoperta degli alberi monumentali della provincia.

Seguirà dalle ore 13 il Pic-nic con autori con Rocco Rosignoli e il suo Il Laureato di Mike Nichols (ore 14), una feroce satira antiborghese camuffata da storia d'amore, Hisam Allawi e La poesia nei tempi di pace e di guerra (ore 14.45), Donatella Canali con Extraordinario, il racconto della guida su piccoli viaggi minimi fuori dall’ordinario (15.30).

Il programma proseguirà alle ore 17 al Chiostro del Museo del Cinema “Il Cinematografo” (Via Matteotti) con la sfida a colpi di versi del Poetry Slam organizzato dal collettivo Zoopalco, una gara di poesia ad alta voce in cui sarà il pubblico a decidere il vincitore, che si qualificherà alle finali regionali del campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam 2022.

Seguirà alle ore 19.30 “Poetrock”, letture poetiche di testi cantabili realizzate da Francesca Grisenti e Davide Zilli.

Per i più piccoli alle ore 17.00 avrà luogo “Crea la tua storia”, letture e laboratorio manuale per bambini dai 5 ai 10 anni (su prenotazione), a cura della Biblioteca di Polesine Zibello.

Evento conclusivo della rassegna sarà alle ore 21, sempre presso il Chiostro del Museo del Cinema “Il Cinematografo”, con due ospiti speciali: il cantautore Dente e la giornalista musicale Giulia Cavaliere che in “Puntine sulle i – Storie nascoste tra i solchi dei dischi” racconteranno, in una sorta di dj-set, alcune delle storie che si celano nei solchi delle canzoni italiane, curiosità, aneddoti, origini e fortune, storie di amori, censure, successi ottenuti per caso, storie di lati A e lati B dagli anni '60 a qui.

La rassegna ospiterà come sempre l’Affido di Parole in Disuso e tante Sorprese Letterarie Itineranti mentre la Biblioteca di Polesine-Zibello sarà in piazza con un punto informazioni, iscrizioni e prestiti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e prenotazioni Cell. 379/1957150 – info@ottotipi.it In caso di pioggia gli eventi vanno prenotati qui https://www.eventbrite.it/o/aps-ottotipi-46618187903

Gita in barca a pagamento con prenotazione obbligatoria 379 195 7150, info@ottotipi.it

Pic nic con pranzo al sacco o su prenotazione a 379 195 7150, info@ottotipi.it

Programma al sito: www.leggereapeso.it