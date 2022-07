Betania: incontro sul dopo Draghi

Nuovo incontro per Betania on-line, la serie di appuntamenti che ha riunitonelle settimane scorse esponenti politici e della società civile di Parma per parlare di diversi temi di attualità, sia locale che nazionale.

Dopo le elezioni comunali riprende ora la sua attività, legata, dicono gli organizzatori, fra loro in primis c'è Giorgio Pagliari, «al superamento del clima di conformismo, che ha già bloccato in passato ogni spinta di vera trasformazione. Betania on-line non ha la presunzione di essere lo strumento, ma può contribuire, nella consapevolezza dei propri limiti e senza presunzione, a testimoniare questa esigenza».

Così, «nonostante che luglio sia molto avanzato», e visto anche il recente terremoto politico che ha portato alle dimissioni del presidente del consiglio Mario Draghi, lunedì prossimo 25 luglio alle ore 21, sarà proposta «una chiacchierata sulla situazione politica nazionale», in presenza, nel salone della Comunità Betania in via Madonnina Gigli a Marore, oppure on-line collegandosi alla piattaforma Jitsi Meet.