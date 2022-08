Musica in castello, a Fontevivo arriva Davide Van De Sfroos

Davide Van De Sfroos, alias Davide Enrico Bernasconi, sarà venerdì 19 agosto in concerto a Fontevivo, al Parco ex Convento dei Cappuccini (in caso di maltempo palestra comunale), alle 21.30. Musica in Castello, la rassegna organizzata dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana, torna dopo la pausa di Ferragosto, con il Live Estate 2022 del cantautore e scrittore lombardo.

L’ingresso è gratuito: è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.

Info: 349.4509021; musicaincastello.it