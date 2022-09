Ai Cento Laghi il Motogiro di beneficenza

Torna l’appuntamento con il Motogiro del Parco dei Cento Laghi, la manifestazione motociclistica a scopo benefico non competitiva in programma per domani. Il ricavato sarà devoluto alla Rianimazione Pediatrica del Gaslini di Genova. Il ritrovo è fissato domani alle 7,30 al Circolo Inzani di Parma. Per info 3927199620, 3469691272, 3487975640.