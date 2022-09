I nuovi farmaci contro il diabete: un webinar questa sera

L'Associazione diabetici della provincia di Parma, proseguendo nel programma delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione, organizza gli ultimi due webinar sulla piattaforma Google Meet, aperti a tutta la cittadinanza.

Il primo appuntamento è stasera alle 21 con la professoressa Alessandra Dei Cas, direttrice dell'unità di Scienze dell'alimentazione e del metabolismo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

Tema dell'incontro è «Terapie farmacologiche innovative: un nuovo paradigma nella cura del diabete». Si parlerà di nuovi farmaci disponibili per tenere sotto controllo la glicemia e per contrastare gli effetti a lungo termine del diabete.

Gli interessati dovranno inviare una mail a info@associazionediabeticiparma.it per ricevere successivamente il link di accesso sulla piattaforma Google Meet.

Con la stessa modalità di prenotazione si potrà accedere al prossimo appuntamento via web, che si terrà martedì 20 settembre, sempre alle 21, con la dottoressa Lorenza Bicchieri, psicologa e psicoterapeuta. «Che stress! Vivere meglio e pienamente in una vita catastrofica», l'intrigante titolo dell'incontro, che cercherà di dare consigli su come gestire situazioni di vita - e di malattia - che rischiano di peggiorare il controllo glicemico.