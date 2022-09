Preparare il tè, un rito spirituale

La preparazione del tè perfetto, in Cina come in Giappone, non è solo un momento rilassante, è un vero e proprio rito spirituale per il raggiungimento dell’armonia e, come tale, vive di gesti che richiedono precisione e concentrazione.

La cerimonia del tè giapponese è chiamata Cha no yu (letteralmente «acqua calda per il tè») e ancora oggi viene eseguita secondo il metodo del monaco buddista Sen no Rikyū che, nella seconda metà del XVI secolo, diede vita alla forma più spirituale del rito. Alla scoperta del tè, passando per la sua storia e le sue proprietà rilassanti e curative, saranno dedicati diversi momenti di «Padus Mirabilis» in programma nel weekend a Sacca di Colorno, ma il momento più suggestivo sarà domenica alle 15.30 quando il maestro Sandro Savoldelli porterà la pratica della cerimonia del tè sulle rive del Po: «Il Teishu (il maestro di tè) è una figura simile al maestro nelle Arti marziali: è depositario di una conoscenza e disponibile ad offrire la propria maestria in dono ad ognuno degli invitati alla cerimonia. Implementare così la mia pratica marziale con queste Arti orientali così misteriose e piacevoli, ha permesso di aprire un varco nelle discipline spirituali alle quali si sono poi aggiunti la meditazione e la pittura Sumi-E». Savoldelli, inginocchiato sul tatami, guiderà il suggestivo appuntamento spiegando il significato dei diversi momenti della cerimonia e degli oggetti che verranno utilizzati per la preparazione e il consumo del tè, anch’essi «sostanza» del rito. «Abbiamo due tipi di Tè: il Koicha, il “Tè denso” più forte e carico, ottenuto dalle piante di età superiore ai 30 anni; e l’Usucha, ovvero “sottile”, derivante dall’uso di piante più giovani. Con Sen no Rikyu l’arte del tè conobbe il suo massimo splendore. Fu, anche, l’inventore del Nijiriguchi, il piccolo ingresso sollevato che serviva a separare gli ospiti dal resto del mondo, costringendo tutti ad un atteggiamento di semplice umiltà».