ABC: monologo sull’arte dedicato a Bernardo Cinquetti

“Disincantami o Musa” è un monologo sull’arte dedicato a Bernardo Cinquetti con accompagnamento musicale dal vivo di che avrà luogo venerdì 14 ottobre dalle 21.00 a Parma Lirica in via Gorizia 2. L’evento è promosso da Abc – Associazione Bernardo Cinquetti e dedicato all’artista parmigiano prematuramente scomparso nel 2018. Massimo Bassi, autore del testo, sarà la voce narrante e Grazia Cinquetti lo accompagnerà con chitarra e canto. La performance si articola su una serie di trattazioni inframezzate da brani musicali e dalla lettura di poesie a tema.

“E’ una ricognizione sull’esperienza artistica umana, in cui l’Arte viene visitata sul piano storico, filosofico e scientifico, lungo diversi filoni: il suo presentarsi come espressione e “magia” estetica, il suo cordone ombelicale che la lega alla creatività e allo spettacolo, il suo possedere aspetto menzognero e salvifico al contempo, il suo carattere ludico, immaginario, il suo prevedere infiniti volti (musica, narrativa, teatro, pittura, danza, scultura. poesia). Non mancheranno le considerazioni sugli abbinamenti che l’arte ha sempre mantenuto, nel corso della storia, con la mitologia e la religione”, spiega Bassi.

Un capitolo a parte – aggiunge Grazia Cinquetti, presidente di Abc – Associazione Bernardo Cinquetti - è riservato alla creatività, a quella inventiva che “fa ripartire il mondo” e che da sempre rappresenta una delle chiavi del nostro successo evolutivo. Era la caratteristica principale di Bernardo che nella sua intensa esistenza artistica e umana ha spaziato tra musica, filosofia, cinema, fumetti, politica”.

Nel corso della serata a ingresso libero, saranno disponibili le pubblicazioni di Abc. Info e prenotazioni: abc.associazioneberrecinquetti@gmail.com