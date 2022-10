Guido Harari: il grande fotografo e critico musicale sabato a Colorno

Sabato 15 ottobre alle 18.30 il grande fotografo e critico musicale Guido Harari sarà al MUPAC di Colorno (Parma) per presentare il suo ultimo libro: “Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri”, edito da Rizzoli Lizard. Oltre 400 pagine con 500 illustrazioni. Il titolo non poteva che essere ripreso dalla musica, dal celebre disco dei Talking Heads “Remain in Light” (Restare in luce). Le sue due grandi passioni sono infatti la fotografia e la musica: “due linguaggi che hanno determinato la sua professione, il suo passato, il suo presente e il suo futuro”. Una carrellata di ritratti: da Rita Levi-Montalcini a Bob Dylan, da Patti Smith a David Bowie, da Umberto Eco a Vasco Rossi. L’elenco potrebbe andare avanti a lungo, perché queste sono solo alcune delle persone che Guido Harari ha ritratto in cinquant’anni di carriera: mezzo secolo che viene ora celebrato con un prezioso volume di oltre quattrocento pagine. Una incredibile galleria di storie e immagini raccolte in un libro che è un vero e proprio condensato del talento, della visionarietà e dell’inguaribile curiosità che permeano tutti i lavori di Harari. Nato come fotografo di artisti musicali per i quali ha firmato un'infinità di copertine, tra le quali quelle di Andrea Bocelli, Pino Daniele, Bob Dylan, Vasco Rossi, Simple Minds e Frank Zappa, Harari ha esplorato poi il reportage, il ritratto istituzionale, la pubblicità e la moda, collaborando con le maggiori testate italiane e internazionali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (massimo 200).

Un evento da non perdere, inserito tra le innumerevoli proposte della 13° edizione del ColornoPhotoLife in corso dal 14 al 16 ottobre, il cui tema quest’anno è: “Acqua, fonte di vita” dal 14 al 16 ottobre 2022.

Per il programma del festival, si rimanda al sito www.colornophotolife.it costantemente aggiornato. Per informazioni e prenotazioni scrivere agli indirizzi info@colornophotolife.it e prenotazioni@colornophotolife.it o telefonare al 348 5259409.