Una serata di musica nel segno di Don Giussani

Per celebrare il centenario dalla nascita di Don Luigi Giussani pronta una intera serata dedicata alla musica. Non solo al liceo con i suoi studenti, ma in ogni occasione di incontro con i primi “giessini” o le migliaia di amici del movimento di Comunione e Liberazione, l’ascolto della musica era infatti sistematicamente presente nella vita di Don Giussani. A volte commentata, spesso riprodotta all’ingresso o all’uscita durante gli esercizi spirituali. Così il centro culturale Eliot ha voluto riproporre la stessa dinamica: un ascolto guidato ad alcuni brani musicali, a lui cari, che non si sottrae al suo scopo di essere concerto a tutti gli effetti. Pier Paolo Bellini guiderà all’ascolto di alcuni brani musicali di Chopin, Schubert, Rachmaninof, eseguiti dai maestri Giulio Giurato (pianoforte) e Andrea Noferini (violoncello) nella splendida cornice dell’Auditorium del Carmine di Parma, il 22 ottobre, alle ore 21 con ingresso libero.

r.c.